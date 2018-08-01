Ежегодно в рамках Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета, который в начале мая традиционно проходит в Ярославле, проводится конкурсный отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр.



В этом году на вхождение в коллектив претендовали 22 музыканта из Ярославля, Москвы, Калининграда, Вологды, Калачинска, Нижнего Новгорода, Читы, Одессы и Ухты. К финальной части конкурса было допущено 13 человек, 9 из которых – учащиеся ярославских учебных заведений.



– Музыкальные фестивали, которые проходят в нашем регионе, и фестиваль Юрия Башмета в особенности – это не только возможность наслаждаться мастерством исполнителей и слышать потрясающие произведения, – сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Это всегда новые форматы знакомства с миром музыки, это мастер-классы и новые открытия, в том числе имен талантливой, одаренной молодежи, поддержке которой Правительство нашего региона уделяет особое внимание. Гордимся нашими музыкальными звездочками вместе с их преподавателями и желаем им еще больших успехов в профессиональном становлении.



Завершающий этап прослушиваний состоялся в Москве. По его результатам в новый состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета приглашены три воспитанницы школы искусств имени Д. Когана: виолончелистка Елизавета Вовчек, скрипачки Полина Дегтярева и Ева Котанова. Юные ярославские дарования уже дебютировали в оркестре на концертах в Москве и Санкт-Петербурге, а в сентябре отправятся в составе прославленного оркестра на гастроли по городам Китая, Сингапура и Южной Кореи.



Справка



Всероссийский юношеский симфонический оркестр основан в 2012 году. Он сформирован на основе уникального по своей идее и масштабам Всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. В состав оркестра вошли более 90 юных музыкантов в возрасте от 9 до 22 лет из 35 городов России. Набор в оркестр проводится ежегодно.