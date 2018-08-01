​1 августа на предприятии «Такеда Фармасьютикалс» состоялся запуск производства инновационного препарата «Нинларо». В торжественной церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Миронов, директор департамента Европы МИД Японии Ясуси Масаки, директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин, сенатор Игорь Каграманян, генеральный директор ООО «Такеда Фармасьютикалс» Андрей Потапов, генеральный директор завода «Такеда» в Ярославле Мачей Фабяньчык.



– Сегодня происходит знаковое событие – компания «Такеда» запускает производство инновационного препарата для лечения сложного, редкого онкологического заболевания, – сказал Дмитрий Миронов. – Это поднимает фармацевтическую отрасль России на принципиально новый уровень развития. Ранее такие лекарства выпускались в гражданский оборот только в пяти странах. Россия стала шестой. Открытие производства в Ярославле сделает инновационные лекарственные средства более доступными для наших соотечественников. Это один из шагов к нашей общей цели – увеличению продолжительности жизни людей.



Глава региона отметил, что завод «Такеда» является одним из ключевых резидентов ярославского фармкластера, объединяющего отраслевые производства, профессиональные учебные заведения и научно-исследовательские центры. Предприятие активно задействовано в реализации программы импортозамещения лекарственных препаратов.



– От имени Министерства промышленности и торговли России поздравляю вас с запуском производственной линии, – сказал Алексей Алехин. – Локализация производства одной из передовых фармкомпаний на территории России еще раз подтверждает правильность курса, который был взят в рамках госпрограммы «Фарма-2020». Надеюсь, что «Такеда» также успешно продолжит работу по выпуску инновационных лекарственных средств и будет способствовать повышению конкурентоспособности российских препаратов на внутреннем и внешнем рынке. Со своей стороны Минпромторг России будет в дальнейшем активно поддерживать и помогать в реализации проектов.



Лекарственный препарат «Нинларо» предназначен для лечения пациентов с редким онкозаболеванием – множественной миеломой. В проект инвестировано 477 миллионов рублей. Запланированная мощность новой линии – 200 тысяч капсул в год.



– Мы с вами делаем большое, важное дело, чтобы люди в нашей стране жили достойно, имели возможность получать ту лекарственную терапию, которая им сейчас нужна, – сказал Андрей Потапов. – Сегодня мы открываем производство уже второго орфанного препарата. Хочу поблагодарить за поддержку Минпромторг России, сотрудников компании, Правительство региона и всех наших партнеров.



Завод «Такеда» в Ярославле выпускает порядка 90 миллионов стерильных ампул и 3 миллиарда таблеток в год. Планируется, что производственная мощность предприятия будет расти. В рамках церемонии Дмитрий Миронов и Андрей Потапов подписали меморандум о сотрудничестве между Правительством области и ООО «Такеда Фармасьютикалс». Документ предусматривает развитие производства инновационных лекарственных препаратов, в том числе орфанных.



Справка



ООО «Такеда Фармасьютикалс» присутствует на российском рынке 25 лет, выпускает более 100 продуктов в шести основных терапевтических направлениях: онкология, гастроэнтерология, неврология, кардиология, госпитальные, безрецептурные препараты.



В ярославском индустриальном парке «Новоселки» завод компании по производству готовых лекарственных форм построен в 2012 году. Объем производства лекарственных препаратов по итогам 2017 года составил 2,8 миллиарда рублей. 40 процентов объема продаж компании в России – это продукция, произведенная в Ярославской области.