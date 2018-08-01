​1 августа в Ярославле прошло заседание экспертной группы, члены которой занимаются формированием концепции новой экологической политики по направлению «Обращение с отходами»». Ее разработка инициирована губернатором Дмитрием Мироновым.



Эксперты выехали на территорию ООО «Ярфлекс», занимающегося переработкой пластиковых бутылок. В результате дополнительной досортировки и многоэтапного процесса по очищению и разделению фракций на конечном этапе производится стружка, используемая впоследствии как сырье для предприятий по выпуску синтетического волокна.



Сейчас «Ярфлекс» получает материал от ООО «ТоргВторма» и ООО «Макраб», занимающихся сортировкой твердых коммунальных отходов. Однако в перспективе планируется увеличение объемов переработки благодаря внедрению системы раздельного сбора мусора. По данным департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, предприятие будет включено в территориальную схему обращения с отходами, корректировка и утверждение которой завершатся до 1 сентября.



– На сегодняшний день обращение с отходами регулируется федеральным законом. Но он не может учесть специфику всех 85 субъектов РФ и в силу этого является регулятивным, то есть дает возможность регионам уточнять отдельные виды отношений в сфере обращения с отходами, – сказал депутат Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Александр Тарасенков. – У нас нет профильного регионального закона, который бы позволял детализировать отдельные положения в данной сфере. Кроме того, существующие нормативные акты Ярославской области требуют ревизии.



На заседании была представлена разработанная экспертами концепция проекта закона Ярославской области «Об обращении с отходами производства и потребления». Документом предусмотрено ограничение ввоза на территорию региона отходов, не являющихся вторичными материальными ресурсами, с целью их захоронения, внедрение системы раздельного сбора мусора.



На заседании также обсуждались возможности введения дифференцированных тарифов для потребителей, осуществляющих самостоятельную первичную сортировку отходов, полномочия и обязательства муниципальных образований, запрет на захоронение мусора, не прошедшего сортировку, положение о поэтапном увеличении глубины сортировки, выделение полезных фракций из ТКО, а также ужесточение санкций за нарушение природоохранных норм в части обращения с отходами.



Эксперты в том числе высказали предложения по организации системной деятельности по сбору и утилизации опасных ртутьсодержащих отходов, созданию инфраструктуры для раздельного сбора ТКО.



– Для более детальной проработки организационных, юридических и экономических аспектов предложений эксперты распределились по профильным группам, чтобы на следующее заседание представить готовые проекты по направлениям, – сообщил начальник отдела по обороту ТБО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – Сегодня мы проанализировали разработанную юридическим блоком группы концепцию законопроекта «Об обращении с отходами». Принятие такого документа станет одним из важных этапов для решения поставленной главой региона задачи – определения новых качественных стандартов, которые обеспечат экологическую безопасность Ярославской области.



Работу по формированию концепции новой экологической политики также ведут экспертные группы «Вода», «Лес», «Воздух», «Просвещение». В процессе участвуют деятели науки, экологи, сотрудники профильных организаций, журналисты, представители общественности.