​Губернатор Дмитрий Миронов подписал указ о повторном введении в Ярославской области особого противопожарного режима.



– Запрещены разведение костров, сжигание травы и мусора, въезд в лес на машинах, – рассказал начальник отдела федерального государственного надзора регионального департамента лесного хозяйства Александр Гулящих. – Все виды пожароопасных работ следует проводить только в специально отведенных для этого местах. При лесозаготовительной деятельности запрещено сжигание порубочных остатков.



Для предотвращения возникновения возгораний на территории лесного фонда инспекторы департамента лесного хозяйства регулярно проводят рейды. 1 августа очередная проверка была организована на территории Ярославского лесничества в районе Прусовских карьеров. Фактов неконтролируемого розжига огня не зафиксировано. С отдыхающими и арендаторами проведены профилактические беседы об ограничениях, а также об ответственности в случае нарушения запретов в условиях особого противопожарного режима. Предусмотрен штраф: для граждан – до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.



В случае обнаружения возгорания в лесу или рядом с ним жители региона могут обратиться на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), (4852) 71-00-75, 112, а также передать информацию с помощью мобильного приложения «Берегите лес».



Указ вступит в силу после опубликования в Государственной системе правовой информации на официальном интернет-портале правовой информации, со 2 августа.