|18 августа на Стрелке в областном центре пройдет фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Ярославский базар». Жители и гости города смогут посетить выставку-ярмарку, принять участие в мастер-классах. Кроме того, будет выбран лучший туристический сувенир региона.
– Сувениры с местной символикой помогают эффективно распространять позитивную информацию о территории далеко за ее пределами, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Программа «Ярославского базара» сплетается с программой гастрономического праздника «Пир на Волге» таким образом, чтобы желающие смогли посетить обе площадки.
Предусмотрено восемь номинаций: «Бизнес-сувенир», «Этнографический сувенир», сувенир «Ярославская сказка/легенда», «Прикладной сувенир», сувенир «История в лицах и событиях», «Православие в изделиях народных художественных промыслов», «Ярославия – страна городов», «Ярославль в событиях». Прием конкурсных работ будет идти до 15 августа. Победителей выберет комиссия, в которую входят руководители организаций – представителей туриндустрии, специалисты по маркетингу территорий и эксперты в сфере народных художественных промыслов.
Правительство области ежегодно проводит межрегиональный фестиваль «Ярославский базар» для популяризации народных художественных промыслов, развития традиций национального искусства, сохранения, поддержки и развития самобытных и уникальных ремесел, продвижения изделий местных производителей.
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вчера, 16:45
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