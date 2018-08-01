​18 августа на Стрелке в областном центре пройдет фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Ярославский базар». Жители и гости города смогут посетить выставку-ярмарку, принять участие в мастер-классах. Кроме того, будет выбран лучший туристический сувенир региона.



– Сувениры с местной символикой помогают эффективно распространять позитивную информацию о территории далеко за ее пределами, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Программа «Ярославского базара» сплетается с программой гастрономического праздника «Пир на Волге» таким образом, чтобы желающие смогли посетить обе площадки.



Предусмотрено восемь номинаций: «Бизнес-сувенир», «Этнографический сувенир», сувенир «Ярославская сказка/легенда», «Прикладной сувенир», сувенир «История в лицах и событиях», «Православие в изделиях народных художественных промыслов», «Ярославия – страна городов», «Ярославль в событиях». Прием конкурсных работ будет идти до 15 августа. Победителей выберет комиссия, в которую входят руководители организаций – представителей туриндустрии, специалисты по маркетингу территорий и эксперты в сфере народных художественных промыслов.



Правительство области ежегодно проводит межрегиональный фестиваль «Ярославский базар» для популяризации народных художественных промыслов, развития традиций национального искусства, сохранения, поддержки и развития самобытных и уникальных ремесел, продвижения изделий местных производителей.