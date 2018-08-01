​1 августа в Правительстве области состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам 20-го, юбилейного выпуска Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России. С успешным завершением обучения участников проекта поздравила начальник управления государственной службы и кадровой политики Правительства региона Наталья Балакирева.



– В этом году у нас 20-й, юбилейный выпуск. За прошедшее время 720 специалистов прошли обучение, более 200 из них были направлены на стажировку за границу, – рассказала Наталья Балакирева. – В программе принимают участие руководители ярославских предприятий, организаций и специалисты, занимающие руководящие должности любого уровня. Новые компетенции позволяют выпускникам проекта более эффективно решать управленческие задачи.



Цель программы – содействие российским предприятиям в реализации инновационных проектов развития и профессиональный рост управленцев. В 2017 – 2018 учебном году обучение на базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки по направлению «Менеджмент» успешно прошли 24 ярославца. В их числе – представители предприятий малого и среднего бизнеса, менеджеры различного уровня.



Участники проекта получили профессиональные знания в сфере менеджмента, маркетинга, экономики, психологии делового общения, иностранных языков. После завершения обучения выпускникам предоставляется возможность стажировки на профильных предприятиях Японии, Франции, Германии, Норвегии, Финляндии.



Справка



Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ успешно реализуется Министерством экономического развития РФ с 1997 года. Она направлена на формирование управленческого потенциала, способного обеспечить развитие предприятий всех отраслей экономики РФ.