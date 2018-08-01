​В рамках реализации региональной программы газификации в селе Плещеево и деревне Нарядово Гаврилов-Ямского района началось строительство газораспределительных сетей протяженностью более трех километров. Реализация проекта даст возможность газифицировать 115 домовладений. Сметная стоимость проекта составляет 5,9 миллиона рублей.



– Подготовка проектной документации по газификации данных населенных пунктов началась в 2015 году, однако документы, представленные подрядной организацией, не прошли экспертизу. Пришлось объявлять новый аукцион на проектно-изыскательские работы, что заняло много времени, – рассказал глава Гаврилов-Ямского района Владимир Серебряков. – Мы справились также благодаря активной поддержке и помощи населения, депутатов Ярославской областной Думы, администрации поселения. В 2018 году попали в программу газификации и провели все конкурсные процедуры. Уже в ноябре-декабре распределительные сети будут введены в эксплуатацию.



Также в настоящее время в Гаврилов-Ямском районе готовятся к вводу в эксплуатацию распределительные сети в населенных пунктах Шалаево, Хохлево и Илькино. В рамках региональной программы газификации в 2021 году запланировано строительство газопровода к деревне Междуречье и газопроводных сетей в населенных пунктах Путилово, Пасынково, Ульяново и Матвейка.



– Правительством области совместно с органами местного самоуправления в рамках региональной программы газификации проводится работа по выполнению обязательств перед компанией «Газпром», – сообщил исполняющий обязанности директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков. – Строятся распределительные газовые сети и готовятся домовладения к приему газа. В этом году на реализацию региональной программы газификации предусмотрено более 200 миллионов рублей. За счет этих средств будет построено свыше 90 километров газовых сетей для газификации двух тысяч домовладений.



В целом согласно договоренностям между губернатором Дмитрием Мироновым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером компания «Газпром» в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ярославской области на период с 2016 по 2021 год планирует инвестировать в регион около 2 миллиардов рублей. Предусмотрено строительство более чем 400 километров межпоселковых газопроводов.



Планируется, что в текущем году за счет средств компании будет завершено строительство межпоселкового газопровода в селе Купанском, сдан межпоселковый газопровод от поселка Семибратово до сел Татищев Погост и Марково, а также начнутся работы по прокладке еще трех межпоселковых газопроводов в Ростовском, Рыбинском и Ярославском районах.