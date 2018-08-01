|Началось благоустройство парка на левом берегу Волги в Тутаеве. Деньги на проведение работ выделены в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!», которую Правительство региона реализует совместно с партией «Единая Россия».
1 августа на объекте побывали глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов и депутаты Ярославской областной Думы от фракции "Единая Россия" Юрий Павлов и Алексей Калганов.
Парк на левом берегу был создан сразу после окончания Великой Отечественной войны в 1945 году. Он всегда пользовался популярностью у жителей Тутаева и туристов, однако ни разу не обновлялся. Сегодня здесь идет обустройство пешеходных дорожек, которые в ближайшие дни будут выложены плиткой. В парке установят новые скамьи и урны, ограждения, высадят деревья.
Все это стало возможным благодаря активности жителей Тутаева и поддержке местных властей.
– Мы провели более десятка встреч с населением, в которых приняли участие свыше пяти тысяч человек. Жители города поддержали благоустройство парка и согласовали перечень основных работ, – рассказал Дмитрий Юнусов. – Дополнительно силами местного бюджета мы планируем сделать здесь освещение. По плану к 1 сентября все работы должны быть завершены. Сейчас подрядчик идет с небольшим опережением графика, поэтому мы рассчитываем открыть парк раньше.
Всего на благоустройство этой территории выделено около 4 миллионов рублей, почти половина из которых – из федерального бюджета.
– Мы хотим создать для жителей и гостей города место для комфортного отдыха, где можно провести время с семьей и где впоследствии, надеюсь, будут организовывать фестивали и спортивные праздники, – сообщил Юрий Павлов.
Программа по благоустройству парков в малых городах реализуется в регионе уже второй год. В прошлом году она охватила три парка – в Ростове, Данилове и Угличе. В этом году федеральные средства также направлены на второй этап реконструкции Парка Победы в Угличе.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 17:45
23 просмотров
2018.08.01 В селе Плещеево и деревне Нарядово Гаврилов-Ямского района началось строительство газораспределительных сетей 2018.08.01 24 ярославца прошли обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров2018.08.01 В рамках фестиваля «Ярославский базар» будут подведены итоги конкурса на лучший туристический сувенир региона2018.08.01 В регионе повторно введен особый противопожарный режим 2018.08.01 Эксперты представили концепцию проекта закона Ярославской области «Об обращении с отходами производства и потребления»