​Реализация программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» в Ярославской области будет продолжена в 2019 году.



– Проект доказал свою эффективность, – сказал Дмитрий Миронов. – Благоустраиваются дворы, парки и скверы, идут ремонты социальных объектов. За два года в программу «Решаем вместе!» включено около 900 объектов. Но этого, безусловно, недостаточно. Мы продолжим работу по благоустройству городов и сел нашего региона. О том, что жителям это нужно, свидетельствует их активное участие в проекте. В этом году в голосовании по определению объектов для включения в программу приняло участие более 350 тысяч человек.



Губернаторский программа «Решаем вместе!» стартовала в регионе в 2017 году по инициативе Дмитрия Миронова. Правительство области реализует проект совместно с партией «Единая Россия», фракция которой в областной Думе в прошлом году поддержала это направление работы при формировании бюджета. В первый год финансирование составило 650 миллионов рублей, в текущем году – уже 680 миллионов.



– В 2019 году направления работы останутся прежними. Это благоустройство дворов и общественных территорий, работы в школах, детских садах, домах культуры, – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Координирующими органами на местах по-прежнему остаются муниципальные комиссии. И, как раньше, все зависит от активности самих граждан, от их инициатив и предложений.



В этом году за счет средств программы предусмотрена реализация более чем 400 проектов, примерно 90 уже завершены.



Сейчас начались встречи с жителями по вопросам участия в программе «Решаем вместе!» в 2019 году.



– Практика показала, что проект реально работает. Люди сами выбирают объекты для благоустройства и потом сами же контролируют расходование бюджетных средств, качество проделанной работы, – отметил депутат Ярославской областной Думы Виктор Волончунас. – И, что важно, потом бережно относятся к объектам, которые благоустраивались с их непосредственным участием.



Проект «Решаем вместе!» направлен на выполнение поручения Президента России Владимира Путина по созданию комфортной среды в городах и сельской местности. По итогам прошлого года Ярославская область вошла в число 15 субъектов Федерации, эффективно работающих по этой программе.