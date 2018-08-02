​2 августа глава региона Дмитрий Миронов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Воздушно-десантных войск России.



На Советской площади перед храмом Ильи Пророка состоялся молебен. Его провел митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.



Затем состоялось возложение цветов к памятнику-монументу «Вечный огонь». Вместе с главой региона участие в мероприятии приняли председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, мэр Ярославля Владимир Слепцов, председатель областной организации «Российский союз ветеранов» Александр Каменецкий, Герой России Михаил Ланцев, председатель региональной Общественной палаты Сергей Березкин, ветераны ВДВ, представители силовых ведомств. Они почтили память воинов, погибших при исполнении служебного долга, минутой молчания.



Церемония завершилась прохождением роты почетного караула Ярославского территориального гарнизона.



Сегодня в регионе также состоятся показательные выступления десантников, торжественные митинги и концерты. Основной площадкой станет Центр военно-патриотического воспитания имени В.В. Терешковой в поселке Карачиха. В программе – торжественное построение, прыжки с парашютом, которые совершат ветераны Воздушно-десантных войск и воспитанники военно-патриотических клубов, демонстрация навыков рукопашного боя.