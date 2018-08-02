​Директор департамента туризма региона Юлия Рыбакова рассказала о главных событиях второй половины летнего туристического сезона.



– На этот раз города ярославской Гардарики сделали акцент как на новинки, так и на переформатирование ряда традиционных мероприятий, – отметила она. – Старт «высокому» сезону дали яркие исторические реконструкции, кинособытия, фестивали, объединяющие любителей активных видов спорта. В августе и сентябре Ярославия вновь сможет всех удивить. Например, в последние выходные августа в центре водного спорта «Ветрено» в Брейтовском районе впервые пройдет спортивно-туристический сбор – фестиваль «Люди ветра», а Ярославль 1 и 2 сентября приглашает на Первомайский бульвар на первый «Маркет местной еды».



В начале августа в Угличе состоится XII международный фестиваль «Фотопарад в Угличе». Оценивать работы участников в этом году приглашены в том числе руководители фотослужб российских изданий: ТАСС, «Lenta.ru», «Regnum».



4 августа Рыбинск приглашает на День города. Туристические компании предлагают отправиться туда из Ярославля на ретропоезде, который станет для гостей частью исторической реконструкции. В этом году гости праздника впервые увидят шоу флайбордистов: спортсмены-экстремалы на летательных аппаратах флайбордах исполнят акробатические трюки на высоте более пяти метров.



С 3 по 5 августа Мышкин ждет туристов на XX губернаторский фестиваль ретротехники «Мышкинский самоходЪ», а 4 августа Пошехонье зовет всех на фестиваль «Песня моей души».



4 – 5 августа на аэродроме Левцово во второй раз пройдет всероссийский фестиваль «ТехноTravel-2018». В его рамках можно будет познакомиться с опытными путешественниками, поучаствовать в мастер-классах.



Одним из самых ярких событий сезона обещает стать V Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова. Он пройдет 5 августа в селе Хопылево Рыбинского района.



– В этом году фестиваль серьезно расширился и географически, и тематически. Мы ждем гостей из разных регионов России и стран: Болгарии, Греции, Казахстана, Турции и других, – рассказал секретарь организационного комитета фестиваля Алексей Кузнецов.



Территория мероприятия будет разделена на тематические зоны-палубы. Гости смогут испытать военно-морской тренажер для матросов «Ушаковские качели», посетить Хопылевские гулянья – костюмированную реконструкцию сельских ярмарок средней полосы России.



С 10 по 12 августа музей-заповедник «Ростовский кремль» приглашает на VIII международный фестиваль средневековой культуры «Ростовское действо». Кульминацией события станет главный концерт фестиваля «История государства Российского в музыке и колоколах». Через неделю после действа в Ярославском музее-заповеднике пройдет традиционный фестиваль искусств «Преображение».



18 августа в областном центре на Стрелке развернется городской пикник «Пир на Волге».



– В этот раз на «Пир на Волге» приедет Андрей Малахов, – сообщила продюсер проекта Юлия Скороходова. – Звездный гость примет участие в кулинарном поединке как ведущий и как участник, сразится «на ножах» с бренд-шефом пира Григорием Мосиным, а также проведет торжественную церемонию чествования новобрачных на «Свадебном пире». Впервые в истории в самом сердце города 10 пар заключат браки прямо под открытым небом.



В сентябре Ростов приглашает на «Луковую ярмонку», Гаврилов-Ям – на День ямщицкого картуза.



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