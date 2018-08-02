​17 августа в парке активного и семейного отдыха «Забава» пройдет IV региональный конкурс «Лучший лесной пожарный – 2018».



На первом этапе участникам предстоит пройти тест на знание теории в сферах лесной пирологии, охраны труда, тактики и техники тушения лесных пожаров, а также использования спецоборудования и оказания первой медицинской помощи.



Также претенденты на звание лучшего должны преодолеть полосу препятствий, продемонстрировать высокий уровень в обращении с бензопилами и мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями.



– Проведение конкурса дает возможность реализовать целый комплекс задач. Участники в процессе соревнований повышают свой профессиональный уровень и обмениваются опытом с коллегами, что очень важно для обеспечения пожарной безопасности на лесных территориях, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – В то же время гости мероприятия получают множество важной информации об обращении с огнем в лесу и о профессии лесного пожарного. Подготовлена насыщенная развлекательная программа, будет работать полевая кухня.



Участниками конкурса могут быть граждане РФ от 21 года, работающие не менее трех лет в системе лесного комплекса и осуществляющие тушение лесных пожаров. Обязательное условие также – наличие удостоверений «Моторист мотопомпы и бензоагрегата», «Вальщик леса».



Победитель конкурса примет участие в IV всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный – 2018», который пройдет в сентябре в Москве.