​4 – 5 августа на аэродроме Левцово под Ярославлем пройдет всероссийский фестиваль «Техника путешествий. ТехноTravel-2018».



Мероприятие объединит все виды транспорта для путешествий – наземные, водные и воздушные. При этом все возможности техники можно не только увидеть, но и опробовать самому. Гостей ждут полеты на самолете или аэростате, тест-драйвы авто-, мото- и велотехники, выставка самолетов, вертолетов, квадроциклов, мотоциклов и яхт.



На площадках фестиваля можно будет познакомиться с экипажами вертолетов «Bell-407» и «Robinson R66», узнать о кругосветных путешествиях, которые совершила команда, а также увидеть показательные выступления. Вертолетный фристайл станет изюминкой мероприятия.



О возможностях путешествий по воде расскажет центр водного спорта «Ветрено». Так, в Брейтовском районе разработан байдарочный сплав по реке Сити, а в зимнее время становится популярным исторический дайвинг на Рыбинском водохранилище.



Музей «Космос» на фестивале предложит всем желающим совершить виртуальную экскурсию по Международной космической станции, «выйти» в открытый космос, а также попробовать на обед космическую пищу.



На площадке «Колесо путешествий» будет работать паспортный стол Золотого кольца России и туристско-информационный центр.



О своих экспедициях расскажут бывалые путешественники. Один из них – Богдан Булычев, участник северной экспедиции, которая в январе 2018 года поставила мировой рекорд: впервые на машинах в стоковой комплектации достигла самого северного континентального населенного пункта в мире – поселка Диксон.



Вечером 4 августа гостей фестиваля ждут музыкальная программа и песни у костра под открытым небом. Для любителей походной жизни организован палаточный городок.



Подробная программа – на сайте «Левцово-фест.рф».