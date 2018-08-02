​Вопросы перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание 2 августа обсудили в Правительстве области на первом заседании профильной рабочей группы.



– Аналоговое телевидение будет вытесняться цифровым постепенно, – рассказал директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России реализуется федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 – 2018 годы». Результатом должен стать прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы во всех населенных пунктах России.



С 1 января 2019 года в Ярославской области начинается трансляция 20 цифровых программ высокого качества и прекращается вещание аналогового телерадиосигнала в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек. В регионе остаются работать в аналоговом формате два объекта, которые расположены в поселках Дубки Ярославского района и Волга Некоузского.



Уже к концу этого года жители региона получат возможность принимать пакет цифровых телеканалов второго мультиплекса. В него входят СТС, ТНТ, «Рен-ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир» и «Муз-ТВ».



Десять программ телеканалов первого мультиплекса («Первый», «Россия 1», «Петербург – 5 канал», «Матч ТВ», НТВ, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ТВ Центр», ОТР) уже доступны в отличном качестве на территории всей области.



– Мы проводим большую работу с населением по вопросам перехода на цифровое качество, – отметил директор филиала ФГУП «РТРС» – Ярославский ОРТПЦ Альберт Сазонов. – В том числе организуем выездные встречи в муниципальных районах, где говорим о телевидении нового поколения.



Михаил Городилов добавил, что сейчас необходимо рассмотреть возможность оказания адресной помощи малоимущим гражданам, нуждающимся в поддержке по приобретению оборудования для приема цифрового телерадиосигнала.