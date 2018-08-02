​Ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Дзержинском районе Ярославля 2 августа проинспектировали представители регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике и депутаты областной Думы.



– Работы идут в соответствии с графиком, – отметил директор департамента Сергей Панчишный. – Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Панина в Ярославле станет крупнейшим из пяти, которые будут построены в регионе по программе «Газпром – детям». Дзержинский район является самым большим в городе. Здесь проживают более 170 тысяч человек, но при этом нет спортивных сооружений с бассейном. Строительство нового ФОКа позволит решить этот вопрос. К тому же объект возводится в центре жилой застройки, рядом с ледовым центром и крытым теннисным кортом. Таким образом, в районе создается комплексная спортивная инфраструктура.



В ФОКе предусмотрены два бассейна, универсальный, спортивный и тренажерный залы, зал для занятий художественной гимнастикой, аэробикой, хореографией и единоборствами, ледовая арена. Также комплекс будет оборудован для доступа и занятий маломобильных групп населения.



– Мы начали устройство нулевого цикла фундамента и разработку котлована, – сообщил ответственный представитель ООО «Газпром инвестгазификация», начальник отдела строительного контроля производственного управления площадных объектов Сергей Фомин. – При этом план работ подразумевает не поэтапный, а комплексный подход. Мы не будем ожидать окончания одного этапа, чтобы перейти к другому. Появится фундамент – тут же начнем возводить металлоконструкции.



Отмечено, что новый ФОК будет общедоступным, а также станет тренировочной базой для учащихся спортивных школ.



– Сегодня мы убедились, что динамика работ очень хорошая, – сказал депутат Ярославской областной Думы, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Александр Гончаров. – В этом комплексе будут заниматься люди разных возрастов, он даст возможность еще активней привлекать молодежь к физкультуре и спорту, а также поможет пожилым людям укрепить свое здоровье.