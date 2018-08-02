​Институт общественных наблюдателей вновь будет задействован 9 сентября на выборах депутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва. Участие независимых активистов 2 августа обсудили на заседании рабочей группы, созданной при Общественной палате региона для мониторинга подготовки и хода выборов в единый день голосования.



В селекторном совещании приняли участие председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров, член совета ассоциации по защите избирательных прав граждан РФ «Гражданский контроль» Вячеслав Ситник, представители региональной и муниципальных общественных палат, сотрудники органов местного самоуправления.



– Ярославский опыт участия независимых общественных наблюдателей в выборах в прошлом году и 18 марта высоко оценен облизбиркомом и ЦИК России, – сказал председатель Общественной палаты области Сергей Березкин. – Сегодня мы собрались, чтобы обсудить деятельность общественников на выборах 9 сентября. В этот раз у них не будет официального статуса наблюдателей, но они по прежнему имеют право присутствовать на избирательных участках, наблюдать за процессом голосования и проверять информацию о нарушениях.



Вячеслав Ситник отметил, что Ярославская область сегодня выделяется на фоне других регионов высокой политической активностью, поэтому независимый мониторинг в день выборов необходим.



– Независимый, объективный взгляд, независимый контроль со стороны граждан, со стороны общественных организаций, неангажированных, не объединенных политическими или еще какими-то партийными интересами с участниками избирательной гонки, избирательного конкурса, очень важен, – подчеркнул Вячеслав Ситник. – Прежде всего для того, чтобы результаты выборов были признаны обществом, были признаны самими избирателями и гражданами.



Олег Захаров сообщил, что в ближайшее время будут организованы семинары для сотрудников территориальных избирательных комиссий. Пройти обучение также смогут и гражданские активисты.



– Общественные наблюдатели оказали нам серьезную поддержку в ходе выборов, поэтому мы вновь начинаем сотрудничество, – добавил Олег Захаров. – На выборах 9 сентября в регионе будет открыто 826 пунктов голосования, еще 26 временных. Обязательно будет действовать ситуационный центр, применяться механизм «Мобильный избиратель». Для подсчета голосов в Рыбинске, Переславле-Залесском и в пяти районах Ярославля будут задействованы КОИБы, а также использоваться технологии QR-кода. Видеонаблюдением будет обеспечено 346 избирательных участков.



Олег Захаров проинформировал, что в областную Думу выдвинуто 528 кандидатур, из них на сегодняшний день зарегистрировано 492: 335 – по единому округу и 157 – в одномандатных округах. Избирательной комиссией Ярославской области заверены списки кандидатов по единому избирательному округу и по одномандатным округам восьми политических партий.