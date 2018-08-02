​Началась работа по наполнению информационного портала дополнительного образования Ярославской области.



– Это, по сути, навигатор в сфере дополнительного образования, – отметила первый заместитель директора департамента образования Светлана Астафьева. – Здесь будет содержаться максимально полная информация о кружках, секциях и организациях допобразования, сведения об образовательных программах. Назначение этого информационного ресурса – обеспечить возможность получения доступного и качественного образования всем категориям ярославских ребят независимо от их места жительства и благосостояния семьи.



Созданием навигатора занимается региональный модельный центр. Работа ведется в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Ярославская область вошла в число 20 пилотных регионов, получивших субсидию на его реализацию. В результате работы к 2020 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными программами дополнительного образования должен составить не менее 70 – 75 процентов.



Пользуясь навигатором, с помощью поисковой системы родители и дети смогут выбрать наиболее подходящее для себя занятие и образовательную организацию, форму обучения и направленность – техническую, художественную и спортивную. Также предусмотрена возможность учесть ограничения по здоровью ребенка.



Сейчас ведется работа по заполнению каталога программ дополнительного образования навигатора. Пока в нем будет содержаться информация об образовательных организациях Рыбинска и 9 муниципальных районов: Гаврилов-Ямского, Любимского, Большесельского, Даниловского, Рыбинского, Брейтовского, Тутаевского, Пошехонского, Ростовского.



Планируется запустить портал к началу нового учебного года.