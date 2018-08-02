|Начался капитальный ремонт крыши дома №6/10 по улице Советской в Ярославле. Здание является памятником архитектуры, оно построено в 1937 году по проекту известного архитектора, автора многих исторических зданий и памятника Ленину на Красной площади города Сергея Капачинского.
Это самый крупный объект в программе капремонта в 2018 году на территории областного центра: площадь крыши – более 2000 квадратных метров.
– Сейчас снимаем старое покрытие, приступаем к замене стропильной системы, – рассказал прораб подрядной организации Алексей Куликов. – Выполнено, по предварительным оценкам, порядка 20 процентов объема работ. Ремонт ведут квалифицированные специалисты в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам на памятниках архитектуры.
Всего в 2018 году региональным фондом капитального ремонта МКД ЯО запланировано выполнение более чем 1000 видов работ, среди них 80 видов работ – на памятниках архитектуры.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
9 минут назад
4 просмотров
2018.08.02 В регионе появится навигатор по дополнительному образованию2018.08.02 Общественные наблюдатели будут работать в Ярославской области на выборах 9 сентября2018.08.02 В регионе пройдет всероссийский фестиваль «ТехноTravel-2018»2018.08.02 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Дзержинском районе идет в соответствии с графиком2018.08.02 К концу года жители региона получат возможность принимать пакет цифровых телеканалов второго мультиплекса