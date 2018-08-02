​2 августа состоялось очередное заседание экспертной группы «Просвещение», которая занимается разработкой концепции новой экологической политики.



На встрече обсуждались стратегические задачи развития в регионе экологического образования с использованием новых доступных для населения методик. По итогам предыдущих заседаний выработан ряд рекомендаций, в частности, о создании на базе Ярославского зоопарка центра эколого-патриотического просвещения. Сегодня директор зоопарка кандидат биологических наук Теймураз Бараташвили представил экспертам образовательный интерактивный проект «Школа счастья».



Проект предполагает разноплановый подход для развития потенциала детей, их экологического образования – от простых экскурсий до приобретения опыта научных работ.



– Необходимо думать об экологическом здоровье региона и его жителей через десять и двадцать лет, – сказал Теймураз Бараташвили. – Поэтому мы разработали образовательный проект, включающий поэтапное и многопрофильное просвещение юных жителей Ярославской области и детей с ограниченными возможностями здоровья, направленный на формирование экологической грамотности, нового экологического мышления. На базе зоопарка, как одного из наиболее посещаемых населением мест досуга, реализация образовательных экологических проектов будет наиболее эффективной.



На заседании прозвучало много предложений и в части тематики, и в части определения целевой аудитории процесса экообразования. По итогам обсуждения эксперты выступили с инициативой создания на базе зоопарка ассоциации «Ярославская экологическая школа». Она станет площадкой экологических активистов для общения, обмена опытом, активной генерации идей и обмена практиками их реализации, направленных не только на детей, но и на другие категории населения.



– Чуть больше года назад в Ярославской области принят закон об экологическом образовании и формировании экологической культуры. Это говорит о том, что руководство региона, губернатор Дмитрий Миронов прекрасно осознают значимость экологического образования, – отметила главный референт отдела экономики и планирования регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Елена Анашкина. – Наша задача состоит в том, чтобы предложить реально выполнимые мероприятия по формированию экологически ответственного поведения у жителей области. Мы уже сформулировали ряд инициатив и начали детальную проработку каждого из направлений.



В частности, в числе предложений – внедрение в общеобразовательных учреждениях региона курса «Экология Ярославской области», а также разработка комплекса мер поддержки волонтерского и юннатского движения.



Формирование концепции новой экологической политики, инициированное губернатором Дмитрием Мироновмы, также идет по направлениям «Лес», «Вода», «Воздух» и «Обращение с отходами».