|В регионе продолжаются мероприятия по наведению порядка в сфере наружной рекламы. Устранение нарушений осуществляется при взаимодействии департамента имущественных и земельных отношений с органами местного самоуправления, УМВД, УФАС и жителями Ярославской области.
Очередной демонтаж шести незаконных рекламных конструкций проведен в Угличе.
– Незаконно размещенные рекламные конструкции не только портят внешний облик города, в частности, Углича, который недавно был официально включен в маршрут Золотое кольцо России, но и иногда несут угрозу здоровью и жизни людей, так как установлены с нарушениями технических требований, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Легализация наружной рекламы имеет также большое значение для экономики региона.
Владельцы незаконно размещенной наружной рекламы получают на руки предписание, согласно которому нарушение должно быть устранено в установленный срок. Если за это время ситуация не меняется, вопрос решают контролирующие органы. Кроме того, при незаконном размещении наружной рекламы на собственника накладывается штраф.
С начала года специалисты департамента выдали 485 предписаний о демонтаже конструкций, убрано 117 объектов.
Напомним, проверить законность размещения наружной рекламы можно на Геопортале Ярославской области, где размещена специальная карта-схема. Воспользоваться ресурсом может любой желающий.
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