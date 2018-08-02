​В регионе продолжаются мероприятия по наведению порядка в сфере наружной рекламы. Устранение нарушений осуществляется при взаимодействии департамента имущественных и земельных отношений с органами местного самоуправления, УМВД, УФАС и жителями Ярославской области.



Очередной демонтаж шести незаконных рекламных конструкций проведен в Угличе.



– Незаконно размещенные рекламные конструкции не только портят внешний облик города, в частности, Углича, который недавно был официально включен в маршрут Золотое кольцо России, но и иногда несут угрозу здоровью и жизни людей, так как установлены с нарушениями технических требований, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Легализация наружной рекламы имеет также большое значение для экономики региона.



Владельцы незаконно размещенной наружной рекламы получают на руки предписание, согласно которому нарушение должно быть устранено в установленный срок. Если за это время ситуация не меняется, вопрос решают контролирующие органы. Кроме того, при незаконном размещении наружной рекламы на собственника накладывается штраф.



С начала года специалисты департамента выдали 485 предписаний о демонтаже конструкций, убрано 117 объектов.



Напомним, проверить законность размещения наружной рекламы можно на Геопортале Ярославской области, где размещена специальная карта-схема. Воспользоваться ресурсом может любой желающий.