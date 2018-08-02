​В рамках региональной природоохранной акции «Очистим лес от мусора» сотрудники департамента лесного хозяйства Ярославской области, администраций муниципальных образований, арендаторы лесных участков и волонтеры с начала мая в еженедельном режиме проводят субботники.



– Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда необходимы и для создания условий роста растений, и для обеспечения мер пожарной безопасности, что особенно важно сейчас, во время сухого, жаркого лета, – отметил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – В мероприятиях по очистке леса с мая уже приняли участие 1400 человек, из них более 300 – добровольцы. Ликвидировано 67 крупных свалок, вывезено более 1500 кубометров мусора. Продолжим работу в таком же интенсивном режиме.



В Ярославской области природоохранная акция «Очистим лес от мусора» проводится уже второй год. В этом году работа усилена: на помощь лесникам пришли добровольцы, что позволило значительно расширить географию ликвидации несанкционированных свалок.