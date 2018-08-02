|Сотрудники регионального департамента имущественных и земельных отношений совместно с муниципальными инспекторами проверили использование шести земельных участков сельскохозяйственного назначения в Ростовском районе на предмет их целевого использования. В этом году у специалистов появился квадрокоптер, что позволяет сократить время проведения контрольных мероприятий даже в труднодоступных местах.
– В ходе рейда выявлено, что участки покрыты густой древесно-кустарниковой растительностью. Значит, в сельскохозяйственных целях они не используются, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – По факту нарушения составлен акт, собственнику будет выдано предписание.
Как пояснил Максим Фролов, в случае если нарушение не устранено в установленный срок, на собственника накладываются штрафные санкции. Для физических лиц и предпринимателей – до 0,3 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 2 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч рублей. Кроме того, в случае неиспользования сельхозземель по назначению к ним применяется повышенная налоговая ставка.
В текущем году на территории Ярославской области проверен 561 участок общей площадью более 5 тысяч гектаров.
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