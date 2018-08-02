​5 августа в селе Хопылево Рыбинского муниципального района пройдет V Всероссийский фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова.



Откроется праздничная программа Божественной литургией в храме Богоявления на Острову, где был крещен будущий прославленный флотоводец.



В течение фестивального дня будут работать тематические «палубы». На «Интерактивной палубе» развернется выставка из фондов Рыбинского музея адмирала Ф.Ф. Ушакова, а также откроется игровая площадка, представляющая фрагмент орудийной палубы, где посетители смогут испытать военно-морской тренажер для матросов «Ушаковские качели».



На «Познавательной палубе» разместятся выставка археологических находок и открытый кинозал. «Историческая палуба» воссоздаст один день из жизни юного адмирала. Здесь гостей ждут костюмированная реконструкция, игровые поляны, торговый двор, мастер-классы от ремесленников, уличный театральный балаган и большой хоровод.



«Камбуз», как и положено, станет гастрономической площадкой. Здесь пройдет фестиваль флотской кухни, где участники праздника попробуют блюда из меню эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков».



На «Концертной палубе» выступят коллективы и исполнители из Ярославской и Вологодской областей, Москвы, фольклорный ансамбль из Болгарии.



На «Спортивной палубе» пройдет турнир по военно-прикладным видам спорта «Ушаковский берег». Участниками станут команды из городов, связанных с именем прославленного адмирала: Кронштадта, Анапы, Темникова, Севастополя, Сарова, Ярославля, Тутаева, Рыбинска и других.



В «Школе юнг» каждый желающий сможет попробовать себя в установке такелажа, поднятии парусов, работе с флагами и сигнальными вымпелами. Здесь же состоятся показательные выступления яхтсменов, парашютистов и гидропланеристов, мастер-классы по гребле на ялах, верховой езде, единоборствам, гиревому и городошному спорту.



Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова проводится ежегодно на родине адмирала в селе Хопылево Рыбинского района. Организаторами фестиваля выступают администрации городского округа Рыбинск и Рыбинского муниципального района, Рыбинская епархия Русской православной церкви. Фестиваль проводится при грантовой поддержке Президента Российской Федерации, а также при поддержке Правительства Ярославской области.