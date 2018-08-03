​3 августа начала работу выставка «День ярославского поля». Впервые за десятилетнюю историю мероприятия оно проходит на территории авиационно-технического комплекса в Левцове. Планируется, что экспозиционную площадку посетят около трех тысяч человек.



В этом году на выставке собрались представители агропромышленного комплекса Ярославской области, соседних регионов и зарубежных стран. В мероприятии принимают участие первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов, председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко, руководство департамента АПК, преподавательский состав и учащиеся высших и средних отраслевых учебных заведений.



Аграрии презентуют лучшие практики по приоритетным направлениям АПК. Это молочное и мясное животноводство, органическое земледелие, овощеводство защищенного грунта, птицеводство, аквакультура и льноводство. Также представлены сельхозтехника и оборудование для агропромышленного комплекса, научные разработки и другие новинки, необходимые для развития сельскохозяйственного производства, всего более ста образцов.



Дмитрий Степаненко и Джамбулат Хатуов осмотрели экспозицию и приняли участие в торжественном открытии мероприятия.



– Ярославская область имеет большой потенциал, и последние годы были принципиально важными для ее развития, – отметил Джамбулат Хатуов. – Губернатор и его команда успешно работают над привлечением в регион инвестиций, которые сегодня уже дают результаты.



Дмитрий Степаненко рассказал о господдержке растениеводства, элитного семеноводства, молочного и племенного животноводства, льготном кредитовании аграриев. Также он сообщил, что в этом году по итогам конкурса десять начинающих фермеров, две семейные животноводческие фермы и два сельскохозяйственных потребительских кооператива получат гранты.



– Наши сельхозпредприятия на сегодняшний день ведут кормозаготовительную кампанию, приступили к уборке зерновых и овощей открытого грунта, – отметил Дмитрий Степаненко. – Продукция десяти сельхозпредприятий и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона успешно экспортируется в страны Таможенного союза и Евросоюза.



Ярославская область занимает лидирующие позиции в стране по развитию органического производства и земледелия. Ежедневно в регионе производится более 23 тонн органического молока и порядка 11 тонн органической молочной и кисломолочной продукции, а также более тонны органических колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и деликатесов.



Перспективной Ярославская область является и для развития аквакультуры. Ведется работа по организации рыбного, сырного и картофельного кластеров.



В АПК региона реализуется и находится в начальной стадии 51 инвестиционный проект общим объемом инвестиций более 40 миллиардов рублей.



На Дне ярославского поля передовики отрасли были награждены почетными грамотами Министерства сельского хозяйства России и благодарностями Правительства Ярославской области.



В рамках выставки Дмитрий Степаненко и Джамбулат Хатуов пообщались с представителями сельской молодежи. Юные аграрии поинтересовались у первого замминистра, поддерживает ли он инициативу ярославцев объявить 2020 год Годом российского села.



– Хорошее предложение, – дал оценку Джамбулат Хатуов. – Постараемся поддержать его на федеральном уровне. Кроме того, готовы помочь с реализацией молодежных проектов.