​3 августа сотрудники областного департамента лесного хозяйства снесли незаконную постройку в районе Прусовских карьеров.



Как сообщили в департаменте, 29 июля в Ярославское лесничество поступило обращение граждан, которые обнаружили в зеленых насаждениях необычное сооружение конусообразной формы. Местные жители были обеспокоены не только нарушениями Лесного кодекса, но и тем, что на постройке фигурировали надписи, содержащие слово «сатана», а внутри помещения на стенах были написаны адреса сайтов сатанистов.



На место незамедлительно выехал государственный лесной инспектор. По итогам проверочных мероприятий было принято решение о сносе незаконного строения, соответствующая информация направлена в УМВД по Ярославской области.



– Департамент лесного хозяйства и лесничества регулярно проводят мероприятия по выявлению незаконно возведенных объектов на лесных участках, – рассказал начальник отдела федерального государственного надзора департамента Александр Гулящих. – Все постройки, возведенные с нарушением лесного законодательства, подлежат сносу. В данном случае особенно хотелось бы отметить неравнодушие и активную позицию граждан, сообщивших о нарушении.