​3 августа в областном перинатальном центре был освящен храм в честь иконы «Млекопитательница». Первую службу здесь провел митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. На церемонии присутствовал заместитель председателя Правительства региона Игорь Селезнев.



– Открытие храма в областном перинатальном центре очень символично, – отметил он. – Мы сейчас много говорим о поддержке семьи и детства, о сохранении духовных ценностей и традиций. Именно здесь и сконцентрировались все эти понятия. Символично, что в храме будет находиться список иконы «Млекопитательница», перед которой молятся, обращаясь за помощью в родовспоможении и вскармливании малышей. Надеюсь, многим ярославнам, которые находятся в стенах центра, это придаст сил и уверенности.



Храм будет работать с понедельника по пятницу. Два раза в неделю в нем будут совершаться литургии. Кроме того, при необходимости желающие смогут окрестить здесь своих малышей.



Сотрудники перинатального центра признаются, что ждали открытия храма. Идея его создания в прошлом году получила поддержку департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.



– Это важное событие для всего нашего коллектива, – рассказал директор перинатального центра Сергей Кирдянов. – Я думаю, что возможностью пообщаться с представителями Ярославской епархии воспользуются многие. На наших сотрудниках лежит огромная ответственность, а мудрое слово духовного наставника порой способно творить чудеса.