​3 августа в Правительстве Ярославской области прошло межведомственное совещание, посвященное разработке новой региональной программы по обеспечению информационной безопасности детей.



– Обеспечение информационной безопасности детей сегодня выходит на первый план и на федеральном, и на региональном уровне, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Вместе с безграничными возможностями Интернета и доступа к социальным сетям, форумам, чатам и блогам самого разного качества и содержания обострилась проблема обеспечения контроля за используемой детьми информацией. Кроме того, сегодня электронные технологии используются для совершения преступлений против граждан дошкольного и школьного возраста.



Роман Колесов подчеркнул: проработка и реализация мероприятий для обеспечения детской безопасности требуют скоординированных и четких действий на всех уровнях. Важно уже на стадии подготовки программы проработать возможные проблемные моменты и организовать систему межведомственного взаимодействия.



На федеральном уровне утвержден план мероприятий по реализации концепции информационной безопасности детей на 2018 – 2020 годы, который предусматривает мониторинг профильных программ на уровне субъектов Российской Федерации. Департамент образования Ярославской области инициировал разработку проекта соответствующего документа.



Программа предполагает создание организационно-правового механизма обеспечения информационной безопасности, формирование у несовершеннолетних и родителей ответственного отношения к информации, просветительскую деятельность.



Ранее в регионе тематические мероприятия проводились в рамках различных программ и проектов структурных подразделений Правительства и профильных ведомств. Включение их в единое организационное поле повысит эффективность работы в данном направлении.