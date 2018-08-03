​По объемам посевных площадей льна в 2018 году Ярославская область заняла 8-е место в России и 4-е место в ЦФО. Вопросы дальнейшего развития отрасли сегодня обсудили на Дне ярославского поля, который проходит на территории авиационно-технического комплекса в Левцове.



В мероприятии приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, представители агропромышленного комплекса Ярославского и соседних регионов, зарубежных стран.



– На сегодняшний день в Ярославской области высокий уровень государственной поддержки отрасли, – отметил Дмитрий Степаненко. – С 2018 года действует федеральная субсидия в размере 10 тысяч рублей на каждый гектар возделываемого льна-долгунца. Регион дополнительно выделяет еще 4 тысячи рублей на один гектар. Это одна из самых высоких ставок в Российской Федерации. Такая мера поддержки привлекательна для потенциальных инвесторов.



Одним из главных мероприятий деловой программы выставки стал круглый стол «2018 – старт реновации отрасли льноводства». Представители Минсельхоза России, Правительства региона, гости из Костромской, Ивановской, Московской, Тверской, Смоленской областей, руководители льносеющих предприятий России рассмотрели пути дальнейшего развития льноводства, обозначили проблемы, требующие оперативного решения.



Сегодня льноводство является одним из восьми приоритетных направлений развития АПК Ярославской области. Более 80 процентов посевных площадей льна-долгунца приходится на долю Даниловского, Мышкинского, Переславского и Пошехонского районов. К льносеющим предприятиям в регионе относятся ОАО «Середской льнозавод», ОАО «Лен», ООО «Новоберезки», СПК «Мерга», ЗАО «Святово-лен», СПК «Некоузский». Мощность переработки составляет более семи тысяч тонн. Спрос на продукцию высокий. Лен востребован для нужд министерств обороны и промышленности, также производится на экспорт.



– Посевная площадь льна сохраняется в регионе на уровне 2,5 тысячи гектаров, – отметил заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов. – В этом году будет направлено в отрасль более 42 миллионов рублей. До 2021 года планируется вложить порядка 800 миллионов инвестиций в эту сферу, а площадь посева увеличить до 4,4 тысячи гектаров. Среди действующих мер господдержки льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, субсидирование производителей сельхозтехники.



К региональным мерам поддержки относятся субсидии на производство льноволокна и элитных семян, компенсация до 20 процентов затрат на приобретение техники, компенсация лизинговых платежей при модернизации производства, предоставление земель в аренду без торгов, субсидия на ввод в оборот неиспользуемых земель.



В рамках Дня ярославского поля прошли демонстрация коллекции льняной одежды, выставка изделий из льна, профильные мастер-классы.