​3 августа в Правительстве Ярославской области прошел круглый стол по вопросам археологии, организованный департаментом охраны объектов культурного наследия.



– Вопрос сохранения археологического наследия как России в целом, так и Ярославской области в частности стоит очень остро, – отметил директор департамента Александр Филяев. – Наша задача – вместе с представителями администраций муниципальных образований и профильными специалистами разработать систему мероприятий, необходимых для изучения, освоения и использования археологии для сохранения наследия региона.



В обсуждении приняли участие представители органов местного самоуправления, департамента имущественных и земельных отношений, института РАН, археологи.



Примером работы с археологическими объектами культурного наследия поделились сотрудники Московского института РАН. Участники круглого стола рассмотрели специфику получения открытого листа для археологов, аттестации специалистов для проведения государственной историко-культурной экспертизы и археологических исследований до начала земляных и строительных работ, а также организации спасательных археологических полевых работ.