​Льготный заем в сумме 35 миллионов рублей направлен на создание импортозамещающего серийного производства нового поколения снегоходных транспортных средств. Напомним, в мае наблюдательный совет регионального фонда и экспертный совет федерального фонда развития промышленности одобрили финансирование высокотехнологичного инвестпроекта АО «Русская механика». Общая стоимость – более 100 миллионов рублей.



– Фонд развития промышленности и АПК Ярославской области является одним из действенных механизмов привлечения льготного финансирования для реализации высокотехнологичных инвестпроектов предприятий региона, – рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – «Русская механика» – пилотное предприятие, которому было одобрено предоставление льготного финансирования по программе «Совместные займы» с федеральным фондом развития промышленности. Сегодня мы можем констатировать, что денежные средства предприятие получило. Отдельно следует отметить, что банк ВТБ предоставил компании беззалоговую гарантию на всю сумму обязательств. Сейчас подобные механизмы доступны и другим предприятиям области.



В 2018 году в АО «Русская механика» запущено производство российских снегоходов нового поколения на платформе из алюминиевых сплавов. Транспортное средство имеет улучшенные технические характеристики: в качестве силового агрегата применяется современный двухтактный двигатель, в том числе с инжекторной системой подачи топлива. Он является собственной разработкой АО «Русская механика». Порядка 10 процентов снегоходов будет экспортироваться в Финляндию, Швецию и Норвегию и другие страны.



Как отметил генеральный директор АО «Русская механика» Леонид Можейко, поддержка в виде льготного займа облегчает решение задач модернизации производства.



– Хочу отметить большую роль Правительства Ярославской области, департамента инвестиций и промышленности, который профессионально выстраивает диалог с бизнесом, верно оценивает перспективные направления развития для осуществления механизмов государственной поддержки, – сказал Леонид Можейко.



В целом в структуре инвестблока Правительства Ярославской области сформировалась широкая линейка институтов поддержки бизнеса. Особенный акцент в работе этих организаций сделан на выстраивание взаимодействия предприятий с федеральными структурами и ведомствами, содействие развитию инновационных проектов.



Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса предоставляет льготное финансирование под 1 – 5 процентов годовых и софинансирование инвестиционных проектов региональных предприятий. Сегодня на рассмотрении находится вопрос о выдаче займов нескольким региональным производителям, в том числе ООО «ПолиЭР» на организацию производства однослойных и многослойных лент ПЭТ, изготовление полимерной тары из инновационных материалов.