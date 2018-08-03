|В июле региональный Центр поддержки предпринимательства провел серию бесплатных обучающих мероприятий для предпринимателей. В Ярославле и Гаврилов-Яме было организовано 11 семинаров, в которых приняли участие 220 представителей малого и среднего бизнеса.
– Знания по различным темам важны предпринимателям, чтобы вести бизнес законно и успешно, – отметила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Акцент на обучение предпринимателей был сделан инвестиционным блоком Правительства Ярославской области в течение последних двух лет. В том числе для этого в 2018 году был создан Центр поддержки предпринимательства, на который привлечено федеральное финансирование. Бесплатные образовательные мероприятия центра стали действительно востребованным видом поддержки и вызвали живой интерес среди предпринимателей.
Семинары были посвящены темам продвижения в Интернете и соцсетях, участия в госзакупках, ведения бухучета, патентования, подбора персонала, сертификации, защиты персональных данных, а также правовым вопросам, видеомаркетингу, охране труда, пожарной безопасности и профстандартам.
– На семинаре была дана действительно полезная информация, – рассказал один из участников семинаров директор ООО «МедиКор» Сергей Коротаев. – Буду советовать своим друзьям-предпринимателям пройти обучение на мероприятиях центра, тем более что это бесплатно.
Следующую серию семинаров по аналогичным темам Центр поддержки предпринимательства проведет осенью в других городах региона: Угличе, Рыбинске, Переславле-Залесском, Тутаеве, Данилове и Ростове. Кроме того, на осень запланированы образовательные программы «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства», а также региональный этап федерального проекта «Мама-предприниматель». Всего в 2018 году ЦПП организует 50 образовательных мероприятий.
В период, когда нет семинаров, предприниматели могут пройти обучение в режиме онлайн на платформе сервисов и знаний для МСП «Dasreda.ru». Это совместный проект Минэкономразвития России и АО «Деловая среда».
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
17:00
14 просмотров
2018.08.03 Дмитрий Миронов принял участие в выездном совещании секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева2018.08.03 В 2018 году размер ставки субсидии на один гектар введенной в оборот земли сельхозназначения будет увеличен в три раза2018.08.03 Региональный фонд развития промышленности и АПК профинансировал проект инновационного импортозамещающего производства 2018.08.03 В регионе будет создана система работы с археологическими объектами культурного наследия 2018.08.03 По объемам посевных площадей льна Ярославская область восьмая в России и четвертая в ЦФО