​Правительство Ярославской области приняло решение в 2018 году в три раза увеличить размер ставки субсидии за введение в оборот неиспользуемой земли сельхозназначения – до 6 тысяч рублей за гектар. Об этом сообщил председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко на межрегиональном аграрном форуме «День ярославского поля».



В мероприятии приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов, заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов, директор департамента АПК Евгений Вишневский.



– Силами наших аграриев в этом году уже введено в оборот 7,5 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения. План на 2018 год – 40 тысяч гектаров, – сказал Дмитрий Степаненко.



Первый заместитель министра отметил важность наращивания объемов ввода неиспользуемых земель в оборот.



– Ярославская область идет в правильном направлении, – подчеркнул он. – И, конечно, мы понимаем, что на этой земле должна работать высокопроизводительная сельхозтехника, которая сегодня в большом многообразии представлена на этом форуме. Особенно радует, что некоторые ее виды производятся в вашем регионе.



Валерий Холодов сообщил, что в 2017 году было введено в оборот более 45 тысяч гектаров, что на 12,8 процента больше планового показателя.