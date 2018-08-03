​3 августа губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в заседании совместного с полномочным представителем Президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым выездного совещания секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева. Мероприятие прошло в Орле.



Особое внимание было уделено теме повышения эффективности миграционного контроля, совершенствования межведомственного взаимодействия, соблюдения иностранными гражданами российского законодательства.



Также собравшиеся рассмотрели пути решения существующих кадровых и материально-технических проблем подразделений по вопросам миграции.



Вторым вопросом повестки дня стало обеспечение энергетической безопасности и противодействие криминальной деятельности на объектах топливно-энергетического комплекса.



Выработаны рекомендации, направленные на улучшение состояния антитеррористической защищенности объектов ТЭК, модернизацию инфраструктуры и оборудования, ликвидацию задолженности за потребляемые энергоресурсы.



Поставлены задачи по противодействию хищениям активов предприятий и незаконному обороту энергетических ресурсов, а также по раскрытию налоговых преступлений, активизации правоохранительной работы и обеспечению надлежащего прокурорского надзора.



Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения конкурентоспособности отечественных энергетических компаний, в том числе за счет внедрения перспективных и высокоэффективных технологий, и другие темы, связанные с обеспечением национальной безопасности в регионах Центральной России.