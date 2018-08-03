|3 августа губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в заседании совместного с полномочным представителем Президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым выездного совещания секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева. Мероприятие прошло в Орле.
Особое внимание было уделено теме повышения эффективности миграционного контроля, совершенствования межведомственного взаимодействия, соблюдения иностранными гражданами российского законодательства.
Также собравшиеся рассмотрели пути решения существующих кадровых и материально-технических проблем подразделений по вопросам миграции.
Вторым вопросом повестки дня стало обеспечение энергетической безопасности и противодействие криминальной деятельности на объектах топливно-энергетического комплекса.
Выработаны рекомендации, направленные на улучшение состояния антитеррористической защищенности объектов ТЭК, модернизацию инфраструктуры и оборудования, ликвидацию задолженности за потребляемые энергоресурсы.
Поставлены задачи по противодействию хищениям активов предприятий и незаконному обороту энергетических ресурсов, а также по раскрытию налоговых преступлений, активизации правоохранительной работы и обеспечению надлежащего прокурорского надзора.
Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения конкурентоспособности отечественных энергетических компаний, в том числе за счет внедрения перспективных и высокоэффективных технологий, и другие темы, связанные с обеспечением национальной безопасности в регионах Центральной России.
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