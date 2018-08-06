​На въездах в Высоковский бор установлены аншлаги, валуны и вырыты канавы, препятствующие проезду автотранспортных средств.



– Статус памятника природы Высоковский бор в Рыбинском районе получил для сохранения уникальных и ценных в экологическом, научном и эстетическом отношении природных комплексов и ландшафтов, объектов растительного и животного мира, – рассказал заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Михаил Сорокин. – Здесь установлен запрет на любые виды деятельности, которые могут повредить экосистеме. Но к нам постоянно поступали сигналы от активных граждан: они сообщали о поломанных ограждениях, спиленных деревьях, мусоре и въезде транспортных средств. Это же показывали результаты рейдов, которые мы регулярно проводим с мая. Пришлось сделать так, чтобы автолюбители просто не могли попасть в природоохранную зону.



В Высоковском бору запрещены организация туристических стоянок, разведение костров вне специально оборудованных мест, замусоривание территории, рубка деревьев, движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие.



Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан – до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц – до пятисот тысяч рублей.



В настоящее время в регионе зарегистрировано 380 особо охраняемых природных территорий, 366 из них – регионального значения. Для предотвращения правонарушений на границах памятников природы установлены специальные информационные таблички с указанием статуса местности и перечня ограничений, действующих на ней.



Информацию о местах расположения и границах особо охраняемых природных территорий можно найти на сайте департамента, на публичной кадастровой карте, на Геопортале Ярославской области, на сайте «ГИС-76».