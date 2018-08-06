​В Ярославской области продолжаются мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Очередная квартира передана в Рыбинске. Она находится в новом многоквартирном доме в квартале с развитой инфраструктурой.



– Жилье, которое предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, приобретаем в новых домах, – рассказал заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Михаил Рысев. – Большое внимание при этом уделяем качеству: квартира должна соответствовать целому комплексу обязательных для комфортного проживания условий.



Михаил Рысев подчеркнул, что Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу активизировать работу по обеспечению жильем детей-сирот в целом по стране. Это направление работы отражено в губернаторской программе социально-экономического развития региона «10 точек роста» и активно воплощается в жизнь.



За 2017 год для детей-сирот в Ярославской области приобретено 203 жилых помещения. Работа ведется в рамках федеральной и региональной программ «Социальная поддержка граждан» и «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области».



Для того чтобы в 2018 году обеспечить детей-сирот жильем, заключены государственные контракты на участие в долевом строительстве на 244 квартиры. С января в Ярославской области квартирами обеспечено 88 детей-сирот. При условии соблюдения всех требований договора найма через 5 лет они могут оформить жилье в собственность.