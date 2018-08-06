​С 6 августа начались прием заявлений и выдача разрешений на добычу тетерева и куницы в общедоступных охотничьих угодьях Ярославской области.



Документы необходимо принести в комитет охраны и использования животного мира регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования по адресу: Ярославль, улица Свободы, дом 62, 5-й этаж, кабинеты №511, 515.



– Заявление может быть подано лично либо уполномоченным представителем гражданина. Кроме того, можно отправить документы заказным письмом с уведомлением и описанием вложения, – рассказал заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Евгений Рощин. – Для экономии времени и средств можно заполнить заявление на портале государственных и муниципальных услуг. Кроме того, в этом случае государственная пошлина за предоставление разрешения оплачивается со скидкой 30 процентов.



Подробная информация – на сайте департамента охраны окружающей среды и природопользования: http://www.yarregion.ru/depts/doosp/tmpPages/news.aspx?newsID=1408.