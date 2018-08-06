​6 августа на Ярославском радиозаводе был запущен проект по сборке модулей полезных нагрузок перспективных космических аппаратов. В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Миронов, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова, председатель совета директоров ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» Владимир Евтушенков.



– Предприятие запускает уникальный проект, не имеющий аналогов в России: начинается серийная сборка модулей, которые станут самым сердцем космических спутников, – сказал Дмитрий Миронов. – Итоги первого полугодия говорят о том, что ярославская промышленность взяла уверенный курс на стабильное развитие. Мы движемся в русле выполнения задачи, поставленной Президентом страны: вывести Россию в число пяти крупнейших экономик мира. Совместная инновационная разработка специалистов Ярославского радиозавода и компании «Роскосмос» приближает нас к этой цели.



Дмитрий Миронов отметил, что на новом производстве будут работать ярославские специалисты. Кадровый вопрос решен еще на подготовительной стадии реализации проекта. Для этого Ярославский государственный университет имени Демидова целенаправленно занимался разработкой методик обучения по новой для региона специальности радиотехнического профиля «инженер-исследователь».



Реализация проекта проведена совместно с АО «РТИ», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева, АО «Российские космические системы» и Федеральным космическим агентством.



– Необходимо переходить в нашей опытно-конструкторской работе по производству спутников от создания штучных изделий к серийному производству, – подчеркнул Дмитрий Рогозин. – Это будет намного дешевле. Кроме того, это откроет дополнительные перспективы для нашей страны в космической сфере, в частности, в направлении решения оборонных задач, а также связи, Интернета, телевидения, навигации. Мы заинтересованы в том, чтобы отношения между предприятиями «Роскосмоса» и Ярославским радиозаводом только крепли. Мы никому не собираемся уступать лидерство в космосе и готовы дать серьезный бой всем нашим конкурентам.



Генеральный директор завода Сергей Якушев сообщил, что новое производство создано на собственные средства предприятия:



– Наш акционер, АК «Система», позволил нам потратить нашу прибыль на наше же развитие. Зато теперь мы получили инструмент, который позволит и дальше развивать Ярославский радиозавод. И сегодня наше предприятие, я считаю, уже готово стать ведущим серийным приборостроительным производством в интересах «Роскосмоса».



Созданная производственная база представляет собой монтажно-испытательный корпус общей площадью более 2000 квадратных метров, оснащенный всем необходимым оборудованием. В ходе реализации проекта ПАО «ЯРЗ» проведен ряд мероприятий по изменению инфраструктуры предприятия. Так, были выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с привлечением средств федерального бюджета на общую сумму 155 миллионов рублей. Собственные инвестиции в проект при этом составили 1,47 миллиарда рублей.



В перспективе на Ярославском радиозаводе будет создано единое сквозное производство бортовой космической аппаратуры, от микроплат до крупногабаритных модулей полезных нагрузок космических аппаратов.



В рамках мероприятия было подписано соглашение между ПАО «ЯРЗ» и АО «Российские космические системы» о развитии сотрудничества в сфере разработки и производства бортовой космической аппаратуры. Согласно достигнутым договоренностям, завод становится центром компетенции по направлениям навигации, космической связи, созданию аппаратуры командно-измерительной системы и телеметрии и перспективных подсистем и модулей полезной нагрузки для космических аппаратов.