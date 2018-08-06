​29 работ из Ярославской области вышли в региональный финал всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» Северо-Кавказского, Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Всего на конкурс поступило 657 заявок из 31 региона России. В финальный этап прошло 309 сувениров.



– Сувенирная продукция – важная часть туристической индустрии. Гости хотят увозить с собой необычные вещи, которые будут напоминать о поездке в наш регион, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Такие сувениры должны отражать особенности территории, ее уникальность, традиции. Департамент туризма также работает над концепцией брендовой региональной линейки сувениров, и мы будем рады инициативе и творчеству со стороны ярославцев.



Ярославские работы стали финалистами в номинациях «Этнографический сувенир», «Сувенир города», «Гастрономический сувенир», «Сувенир музея», «Сувенир-игрушка» и «Идея-сувенир». Это магниты, колокольчики и тарелки с дизайнерским рисунком, магнитные закладки, сувенирные веера, украшения и косметические средства, книги, гастрономические специалитеты и многое другое.



Жюри конкурса, оценивая работы, учитывало целый ряд критериев. В их числе – соответствие номинации, использование художественно-стилевых особенностей территории, качество и оригинальность сувенира и упаковки, возможность массового изготовления и соответствие ценовой категории.



В финал вышло сразу несколько работ этнокультурного комплекса «Деревня Тыгыдым»: поташное мыло на козьем молоке, черная соль, фигурка тыгыдымского коня, сказки «Деревни Тыгыдым». Также в числе финалистов – подарочный набор «Макарыч» (кружка и набор открыток) ООО «Яррегионавиа», игра «Дыхание веков» из Углича, дорожный узелок от центра народного творчества Гаврилов-Ямского муниципального района и другие сувениры.



Итоги регионального этапа конкурса будут подведены 16 и 17 августа в рамках выставки «Турнеделя». Сувениры, прошедшие этот отбор, будут оспаривать звание лучших во всероссийском финале в октябре.