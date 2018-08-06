​6 августа Правительство Ярославской области и публичная российская диверсифицированная холдинговая компания ПАО «АФК «Система» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Дмитрий Миронов и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Соглашение заключено сроком на пять лет с целью реализации совместных инициатив и проектов, направленных на создание благоприятных условий развития экономики и социальной сферы региона. Предусмотрено сотрудничество в сферах космических и информационных технологий, финансов, торговли и гостиничного бизнеса.

– Взаимодействие Правительства области и ПАО «АФК «Система» – пример удачного государственно-частного партнерства, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Его результатом станет реализация экономически эффективных и социально значимых проектов, увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет. И, как следствие, улучшение качества жизни в Ярославской области. В свою очередь, мы готовы предложить корпорации, как крупному частному инвестору в реальный сектор экономики, комплекс предусмотренных не только федеральным, но и региональным законодательством мер государственной поддержки.

Корпорация и Правительство области планируют взаимодействовать по вопросам развития технологий космического кластера и средств связи, инжиниринговых компаний и образовательных программ космической тематики. Предусмотрено расширение региональной сети магазинов детских товаров и спектра банковских услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализации проектов в сфере управления гостиничным фондом.

– В Ярославской области созданы все условия как для расширения присутствия уже существующих бизнесов АФК «Система», так и для развития новых проектов, – сказал Владимир Евтушенков. – Уже сегодня в регионе мы реализовали крупный инвестиционный проект по созданию на Ярославском радиозаводе современного производства по выпуску крупногабаритной техники связи космического назначения. Это единственное в стране космическое производство, полностью созданное на средства частных инвесторов. Его запуск – знаковое событие не только для нашей корпорации, сфокусированной на инвестициях в «новую экономику», но и для отрасли в целом.

Владимир Евтушенков добавил, что реализация инициатив, обозначенных в подписанном сегодня соглашении, открывает новые возможности для индустриального развития Ярославской области и будет способствовать повышению ее инновационного потенциала.

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