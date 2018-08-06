​Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ уточняет правовой режим использования и охраны государственных природных заповедников и национальных парков, а также порядок их создания.



В Ярославской области к объектам государственного значения относятся государственный природный биосферный заповедник «Дарвинский», национальный парк «Плещеево озеро» и государственный природный заказник «Ярославский».



– Законом ужесточаются требования по использованию земельных участков, находящихся на особо охраняемых природных территориях, являющихся объектами федеральной собственности, – пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Это очень важно для сохранения уникальных природных ландшафтов и объектов растительного и животного мира. В частности, устанавливается, что земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах данных объектов, находятся в федеральной собственности. При этом запрещается отчуждение земельных участков из федеральной собственности, а также изменение их целевого назначения.



Согласно федеральному закону на территориях национальных парков запрещается строительство объектов спорта, являющихся объектами капитального строительства, а также связанных с ними объектов инженерной и транспортной инфраструктур. Кроме того, там нельзя размещать скотомогильники, объекты складирования отходов производства и потребления.



Закон определяет порядок посещения особо охраняемых природных территорий, расширяет полномочия государственных инспекторов в сфере охраны окружающей среды, которые обеспечивают на местах контроль за соблюдением природоохранного законодательства.



С текстом закона можно ознакомиться здесь: http://www.kremlin.ru/acts/news/58232.