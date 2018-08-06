​Руководитель Совета отцов при детском омбудсмене РФ Андрей Коченов сегодня посетил Ярославль с рабочим визитом. В областной Думе он встретился с региональным активом Совета отцов и представителями местных общественных организаций.



Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин рассказал, что в каждом муниципальном образовании региона сегодня есть представители отцовского сообщества, принята программа, направленная на защиту семейных ценностей. Особое внимание уделяется безопасности подрастающего поколения. В рамках российской акции «Отцовский патруль» ярославские активисты проверяют места массового отдыха с целью профилактики и предотвращения чрезвычайных ситуаций.



– Отцовское сообщество должно стать авторитетной силой. В этом году мы намерены провести всероссийский съезд с участием Президента страны Владимира Путина, где планируем утвердить стратегию духовно-нравственного воспитания детей, – сказал Андрей Коченов. – Вопросы безопасности – самые главные в период школьных каникул. Правильно, что в ходе рейдов не только выявляете нарушения и недостатки в работе аттракционов, детских центров, загородных лагерей, но и активно ведете профилактическую работу как с родителями, так и с предпринимателями.



Депутат муниципалитета Ярославля, руководитель регионального отделения "Совета отцов" Алексей Таганов сообщил, что участники «Отцовского патруля» намерены проводить работу в рамках проекта «Безопасное детство». Накануне нового учебного года они будут не только организовывать профилактические беседы в учреждениях образования, но и проверять состояние подъездных путей и пешеходных переходов вблизи школ, детских садов. Также ярославцы планируют создать советы отцов при учебных учреждениях.



– В ближайшее время на базе школы №14 Ярославля будет внедрен пилотный проект «Умная проходная». Доступ будет возможен только по электронным пропускам. Это еще одно новшество, направленное на повышение безопасности наших детей, – сообщил Алексей Таганов. – В проект включено 9 школ и детсадов Ярославля. Благодаря Правительству региона на эти и другие мероприятия по обеспечению безопасности детей в образовательных учреждениях из областного бюджета выделено порядка 13 миллионов рублей.