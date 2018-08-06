​В новом учебном году в школы региона отправятся почти 130 тысяч учеников, из них около 13 тысяч – первоклассники. Сейчас во всех городах и районах области идет проверка образовательных организаций. Комиссии посещают детские сады, школы, учреждения среднего профессионального образования, детдома, интернаты и детские учреждения дополнительного образования.



– Всего в регионе процедуру приемки должны пройти 937 образовательных организаций, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Особое внимание уделяется детской безопасности: проверке систем видеонаблюдения, состоянию эвакуационных выходов, выполнению комплекса мер по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности. Уже можно говорить о том, что к приемке детей готово 70 процентов учреждений, а в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Любимском, Переславском, Пошехонском и Рыбинском муниципальных районах – 100 процентов.



Также комиссия проверяет наличие необходимой материально-технической базы, правильность оформления документации. В пищеблоках должна работать вся техника, медицинские кабинеты – быть укомплектованы всем необходимым.



– В рамках работы комиссии по приемке образовательных учреждений к новому учебному году мы побывали в ярославской школе-интернате №6, – рассказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Здесь обучаются 80 детей: сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому среди педагогов не только учителя и воспитатели, но и специалисты – дефектологи, логопеды, психологи, социальные педагоги и тьюторы. В 2019 году по программе «Доступная среда» здесь будут проведены ремонтные работы, приобретены оборудование, учебники и рабочие тетради для 1-х, 2-х и 3-х классов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами для детей с умственной отсталостью на общую сумму два миллиона рублей.



В школе-интернате, помимо учебных кабинетов, оборудованы компьютерный класс, три учебно-производственные мастерские – швейная, столярная и слесарная, два спортзала, две сенсорные комнаты, кабинет пескотерапии и соляная комната. Имеются помещения для сна, столовая, медицинский блок. На территории для прогулок – три детских городка, футбольное поле с искусственным покрытием, полоса препятствий.



– К новому учебному году мы подготовили девять учебных классов, открыли гончарную мастерскую и сенсорную тропу, – рассказала директор ярославской школы-интерната №6 Наталия Мурина. – Также мы провели капитальный ремонт социальной гостиницы «Мать и дитя», обустроили две квартиры для вновь прибывших детей. Два с половиной миллиона предназначено для ремонта крыши.



Приемка образовательных организаций в регионе продлится до 20 августа.