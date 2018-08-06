​С 1 января 2020 года в силу вступит закон «Об органической продукции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ подписан Президентом России Владимиром Путиным 3 августа.



– Ярославская область была инициатором разработки этого закона, – подчеркнул заместитель председателя регионального Правительства Валерий Холодов. – Разработка велась несколько лет. Органическое сельское хозяйство развивается в нашей стране уже давно, но до сих пор эта сфера законодательно не регулировалась.



Закон устанавливает нормативно-правовые основы для развития отрасли, защиты потребителей от фальсификата. Так, документом установлены правила маркировки, и теперь ставить знак органической продукции смогут только те, кто прошел сертификацию и внесен в Единый государственный реестр производителей органической продукции.



Кроме того, появилось официальное определение органического производства и органической продукции, а значит, сельхозпроизводители могут рассчитывать на адресную государственную поддержку.



Ярославская область является флагманом и крупнейшим производителем органической сельскохозяйственной продукции в России. Это пилотная площадка, на которой последние годы аккумулируется опыт производства качественных пищевых продуктов. Местные органические товары поставляются более чем в 500 торговых точек, в том числе Москвы и Московского региона.



Доля продукции Ярославской области в общем объеме произведенной в России органической продукции составляет более 37 процентов по молоку и молокопродуктам и более 30 процентов по мясу и мясопродуктам, 12 % сертифицированных земель РФ для производства органической продукции расположено в Ярославской области.



На протяжении ряда лет драйвером данных процессов является Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, на базе которой в настоящее время создается международный центр органического сельского хозяйства. Его основные задачи: обучение и консультирование производителей органической продукции, создание демонстрационных площадок – опытного поля, животноводческой фермы, цеха первичной переработки. В центре планируется создать современную лабораторию для проведения анализа качества на соответствие требованиям к органической продукции и подготовки к сертификации.



Валерий Холодов отметил, что в настоящее время также разрабатывается специальная региональная программа развития органического сельского хозяйства.



– В ней будут прописаны все вопросы, касающиеся развития этой отрасли, – подчеркнул Валерий Холодов. – Речь идет о финансовой, информационной, научной и образовательной поддержке органических сельхозпроизводителей и переработчиков органической продукции.



В результате этих мер в Ярославской области к 2025 году планируется увеличить производство органических овощей в семь раз (до 1700 тонн в год), органического сырого молока – в 2,3 раза (до 12,5 тысячи тонн), органического мяса – в шесть раз (до 6,3 тонны в год). Вся органическая продукция будет сертифицирована по российским ГОСТам.