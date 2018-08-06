​В рамках проверки готовности учреждений к новому учебному году 7 августа заместитель председателя Правительства области Роман Колесов посетил Центр помощи детям в Ярославле.



– Центр помощи детям – уникальное, единственное в нашем регионе общеобразовательное учреждение, где организовано комплексное сопровождение ребят, имеющих проблемы со здоровьем, – отметил Роман Колесов. – Здесь ведут прием врачи-психиатры, психотерапевты, невролог. Члены высокопрофессионального педагогического коллектива дефектологов, логопедов, психологов проводят групповые и индивидуальные занятия. Организована работа по оказанию помощи детям в раннем детстве.



В школе дистанционного обучения члены комиссии увидели, как проходит учебно-воспитательный процесс для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут посещать обычные школы. Здесь организованы рабочие места педагогов, работающих с детьми удаленно, подготовлены комплекты техники, которые на период обучения выдаются бесплатно.



– В прошедшем учебном году из 9-х и 11-х классов выпущены 20 ребят, которые поступили в высшие и средние профессиональные учебные заведения, шесть человек продолжат обучение в 10-м классе школы дистанционного обучения, – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – На начало нового учебного года сюда зачислено 110 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.



Также комиссия по приемке учебных заведений посетила основное здание Центра помощи детям на улице Некрасова, 58. Здесь работает центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, услугами которой ежегодно пользуются более 5000 детей и родителей. Они обращаются за диагностикой нарушений в физическом и интеллектуальном развитии детей и рекомендациями для составления индивидуального образовательного маршрута.



Всего в регионе процедуру приемки перед новым учебным годом должны пройти 937 образовательных организаций. Работа проверочной комиссии продлится до 20 августа.