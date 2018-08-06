​В регионе зарегистрировано снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Положительного результата удалось добиться благодаря эффективной работе силовых ведомств, профильных структур Правительства области, органов местного самоуправления. Об этом сегодня сообщил заместитель губернатора области Андрей Шабалин в ходе заседания межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений.



– Предупреждение безнадзорности и правонарушений подростков остается одной из важных государственных задач системы профилактики, – сказал Андрей Шабалин. – Правительству области, полиции, прокуратуре, УФСИН необходимо и дальше уделять этому направлению пристальное внимание. Особенно это касается Дзержинского и Фрунзенского районов Ярославля, а также Тутаевского и Угличского районов, где ситуация требует дополнительной проработки.



Сегодня в регионе реализуется комплексный план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по защите их прав. В 2018 году проведены акции «Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет», «Письмо домой», областная информационно-рекламная кампания по противодействию жестокому обращению с детьми и продвижению детского телефона доверия.



Большинство детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики, этим летом смогут принять участие в туристических слетах, отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях, лагерях патриотической направленности.



В интересах несовершеннолетних в регионе действуют общественные комиссии при администрациях городских и сельских поселений, территориальные комиссии и комиссия при Правительстве области. Специалисты ежеквартально проводят профилактические рейды по проверке семей, находящихся в социально опасном положении, выявлению несовершеннолетних, потребляющих психоактивные вещества, а также продавцов, нарушающих законодательство в части продажи алкогольных напитков и табачных изделий детям и подросткам.



– За период летней кампании охватываем профилактической работой более 80 процентов детей из группы риска, – сообщила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова. – Считаю перспективным такой вид работы с несовершеннолетними, как наставничество. Когда за собой ведет авторитетный и увлеченный своей деятельностью человек, подростку легче идти по правильному пути.



Проект наставничества поддержали все члены межведомственной комиссии. Эффективным признано и проведение социально-психологического тестирования по выявлению детей, склонных к противоправному поведению. Весной в нем приняли участие ученики 6 – 11-х классов, а также 12-х классов вечерних школ. Всего было охвачено более 44 тысяч человек. Тестирование анонимное, но комплексный анализ позволил выявить ряд учебных заведений, где будет усилена профилактическая работа.



Также на заседании комиссии рассмотрели вопросы продолжения мероприятий по социальной адаптации граждан без определенного места жительства и дальнейшей работы молодежных и детских объединений. Финансирование деятельности последних в 2018 году увеличено до 3,8 миллиона рублей.