​В Ярославской области за последние два года удалось создать полный цикл лесовосстановления с использованием собственного посевного материала.



– Полностью возрождена деятельность даниловского и петровского питомников, где для создания лесных культур выращивается качественный посадочный материал, – рассказал директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – В результате значительно сократились экономические затраты на проведение лесовосстановительных мероприятий. Кроме того, мы можем засаживать большие площади, а приживаемость саженцев увеличивается, поскольку им не приходится переносить долгую транспортировку из других областей.



Количество сеянцев, выращенных в ярославских лесных питомниках, в прошлом году позволило полностью провести в регионе работы по искусственному и комбинированному лесовосстановлению, а также по дополнению лесных культур с использованием собственного посадочного материала. Весной этого года проведен посев семян на общей площади 6,3 гектара.



– На протяжении всего цикла роста лесных растений в питомниках проводится комплекс мероприятий по уходу за сеянцами, включающий подкормку комплексными удобрениями, обработку от вирусных заболеваний, – рассказал директор СГБУ ЯО «Лесная охрана» Александр Баланцев. – Все работы проводятся в соответствии со специальным графиком, с учетом особенностей растений и климатических условий. Это дает возможность выращивать качественный посевной материал.



В этом году работы по лесовосстановлению идут в регионе темпами, опережающими прошлогодние. Уже высажено шесть из запланированных семи с половиной миллионов деревьев.



Дальнейшая работа по сохранению лесов обозначена как один из ключевых аспектов концепции новой экологической политики, формирование которой сейчас ведется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Также экспертные группы готовят предложения для включения в документ по направлениям «Вода», «Воздух», «Обращение с отходами» и «Просвещение».



Справка



Лесовосстановление – не единственное направление работы по сохранению зеленых насаждений. Благодаря реализации комплекса мероприятий объем незаконных заготовок древесины в регионе уменьшился более чем в четыре раза. Незаконные рубки сократились практически в два раза, а вред, причиненный лесам вследствие нарушений лесного законодательства, – в 4,7 раза. Раскрываемость преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений, увеличилась более чем на 20 процентов. На территории региона полностью прекращены вырубки в промышленных объемах.



Ярославская область по итогам 2017 года заняла 1-е место в ЦФО по результатам снижения количества незаконных рубок – на 80 процентов. Кроме того, с третьего места в округе по объему незаконных рубок регион переместился на девятое. Также впервые за многие годы объемы вырубки сравнялись с объемами лесовосстановления.