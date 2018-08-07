​7 августа глава региона Дмитрий Миронов проинспектировал ход ремонтных работ на окружной дороге Рыбинска. В настоящее время здесь завершается укладка верхнего слоя асфальтового покрытия.



В план ремонта этого года попали два самых больших и разрушенных участка: от улицы Труда до поселка Костино и от улицы Софийской до проспекта Генерала Батова. Особое внимание при реконструкции этих объектов уделено их инфраструктурному обеспечению. Здесь будут установлены дорожные знаки, на опасных участках – тросовые ограждения, выполнена разметка, обустроены карманы для остановок общественного транспорта и регулируемые пешеходные переходы. Работы осуществляются за счет 200 миллионов рублей, выделенных городу из федерального бюджета при содействии главы региона.



– По статистике, одной из основных причин ДТП является неудовлетворительное инфраструктурное обеспечение, поэтому очень важно при ремонте дорожных объектов уделять повышенное внимание именно этому вопросу, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Федерация вкладывает в реформирование дорожной отрасли в Ярославском регионе в этом году беспрецедентные средства. Серьезное финансирование выделено Рыбинску. Наша задача – провести работы качественно, выполнить их так, чтобы люди увидели позитивные изменения.



Осенью в город поступят еще 400 миллионов рублей из федерального бюджета, дополнительно выделенных на ремонт дорог по итогам июньской встречи Дмитрия Миронова с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.



– Такого объема работ у нас не было очень давно, – отметил мэр Рыбинска Денис Добряков. – Я благодарю губернатора и Правительство региона за поддержку нашей дорожной отрасли. Это большая помощь, но и большая ответственность. Второй транш придет только осенью, и мы приняли решение не уходить в поздний период с капитальными работами. Чтобы не рисковать федеральными средствам, будем проводить ремонт улиц, где требуется только замена асфальта. Таких в городе много.



В ближайшее время на окружной дороге будут также приведены в порядок участки от предприятия «Органик фуд» до улицы Софийской, от улицы Труда до улицы Фурманова и от стелы «Рыбинск» до деревни Суховское.



Ремонтом занимается подрядная организация «РУМСР».



– Окружная дорога – это визитная карточка Рыбинска. Через нее в город въезжает 70 процентов транспорта. Уверен, жители и гости города оценят результаты проведенной работы, – сказал генеральный директор предприятия Евгений Сдвижков.



Участники инспекционной проверки оценили качество ремонта, посетив также передвижную дорожную лабораторию.