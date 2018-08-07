​Команда Ярославской области успешно выступила на Всемирных детских играх победителей. В ее копилке восемь медалей: три золотые (настольный теннис, плавание, стрельба), четыре серебряные (бег, плавание, футбол – мальчики, футбол – девочки) и одна бронзовая (бег).



Игры победителей – это самые крупные в мире состязания для детей, перенесших онкологические заболевания.



– Мы поздравляем наших юных спортсменов с победой, – сказал заместитель председателя Правительства региона Игорь Селезнев. – Хотя самую большую высоту они уже взяли. Им удалось победить тяжелый недуг и идти по жизни с высоко поднятой головой. Правительство Ярославской области будет и дальше поддерживать такие мероприятия.



Первые игры состоялись в 2010 году и стали незабываемым событием для 200 детей из восьми стран, и с каждым годом популярность состязаний растет.



– В этом году в соревнованиях принимали участие 600 ребят в возрасте от 7 до 16 лет, – сообщила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова. – Они приехали из разных уголков России и из 15 стран мира, в том числе из Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Сербии.



Участниками команды региона стали ребята из Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского. Шесть юных спортсменов готовились к играм целый год.