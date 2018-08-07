​7 августа комплекс мероприятий, реализуемых на полигонах захоронения мусора, обсудили на внеплановом заседании рабочей группы областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.



– С учетом высоких температур организациям, эксплуатирующим полигоны, необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности на объектах, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Важно обеспечить запас инертного грунта для пересыпки отходов и ограничение доступа кислорода в нижние слои, поскольку содержание в них метана может вызвать самовозгорание. В ближайшее время профильные федеральные службы проведут проверку качества проведенной работы.



Отмечено, что на территории региона 18 полигонов для захоронения ТБО и один предназначенный для промышленных отходов. На самом крупном объекте – ОАО «Скоково» – продолжает работать пост мониторинга МЧС, который обеспечивает полный контроль за ситуацией.



Роман Колесов добавил: в зоне особого внимания также выявление и ликвидация несанкционированных свалок. Они не только наносят вред экологии, но и являются потенциальными источниками возгорания.



Главам муниципальных образований поручено взять под личный контроль соблюдение мер пожарной безопасности на подведомственных им территориях.



Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления является одним из важнейших направлений концепции новой экологической политики, формирование которой ведется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Вопросу ликвидации несанкционированных свалок эксперты также уделяют особое внимание.



Кроме того, процент ликвидации таких объектов на территории муниципального образования является одним из параметров оценки деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в «Рейтинге-76», который составляется в Ярославской области с прошлого года по поручению губернатора. В I полугодии органами местного самоуправления выявлено 888 мест несанкционированного размещения отходов, из них ликвидировано 681, что составляет 76 процентов.



При проведении мероприятий государственного экологического надзора, как сообщил заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Михаил Сорокин, с начала года выявлено 235 мест несанкционированного размещения отходов общим объемом более 13 тысяч кубометров. Ликвидировано 48 свалок – 2,5 тысячи кубометров мусора.



За год планируется провести 124 рейда. При прокладке маршрутов учитываются сведения, опубликованные на интерактивной карте свалок, созданной Общероссийским народным фронтом в рамках экологического проекта «Генеральная уборка». Также при проверках отрабатываются сигналы, поступающие на телефон горячей линии департамента, и данные из средств массовой информации.