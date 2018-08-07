​18 августа в Ярославле на Стрелке пройдет третий городской пикник «Пир на Волге». В этот раз вести мероприятие станет телеведущий, шоумен, продюсер, актер, главный редактор журнала «StarHit» Андрей Малахов. Звездный гость примет участие в кулинарном поединке с бренд-шефом пира Григорием Мосиным.



Также Андрей Малахов проведет на Стрелке торжественную выездную регистрацию брака для пар, которые решили пожениться в этот день. Свадебной площадкой городской пикник станет впервые. Подарком молодоженам станет специальный свадебный пир на берегу Волги.



В течение всего дня на Стрелке будут работать тематические площадки с дегустациями, кулинарными мастер-классами от знаменитых шеф-поваров, звезд шоу-бизнеса, известных ярославцев, конкурсами и кулинарными чемпионатами, а также выставка-продажа экологически чистых продуктов ярославского производства. Пройдут и показательные выступления именитых шеф-поваров, которые представят продукцию отечественных производителей, а лучшие рестораны города приготовят угощения для взрослых и детей.



Весь день на Стрелке будет звучать живая музыка.



Городской пикник развернется и на воде. Запланированы кулинарные круизы на теплоходе с развлекательной программой.



Ярким событием пикника-2018 станет Фестиваль гастрономических брендов России. Уже подтвердили свое участие фестивали «Медовуха фест», «Рыба моя!», «Вар-варенье», «Русская каша».



По мнению специалистов «ТурСтата» – крупнейшего аналитического агентства России, «Пир на Волге» занимает первое место в России среди гастрономических фестивалей. В прошлом году событие собрало более 40 тысяч участников, работало 112 тематических площадок.



Более подробная информация: «Пирнаволге.рф».